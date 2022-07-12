«Арсенал» требует у «Фулхэма» 11 миллионов фунтов за Лено

«Фулхэм» продолжает вести переговоры по трансферу вратаря «Арсенала» Бернда Лено, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «канониры» хотят получить 11 миллионов фунтов за 30-летнего немца. В «Фулхэме» не готовы платить за футболиста такую сумму, при этом сам голкипер надеется, что стороны придут к согласию и сделка состоится.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает немца в 8,1 миллиона евро.