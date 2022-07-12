Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:14

«Арсенал» требует у «Фулхэма» 11 миллионов фунтов за Лено

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Фулхэм» продолжает вести переговоры по трансферу вратаря «Арсенала» Бернда Лено, сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «канониры» хотят получить 11 миллионов фунтов за 30-летнего немца. В «Фулхэме» не готовы платить за футболиста такую сумму, при этом сам голкипер надеется, что стороны придут к согласию и сделка состоится.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает немца в 8,1 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/Plettigoal/status/1546807547448987648
Бернд Лено
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жоржиньо заявил, что не собирается уходить из «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости