Уорд-Проуз травмировался на тренировке «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Проуз получил травму на тренировке, сообщает West Ham Voice.

2 сентября статистический портал Opta сообщил, что 28-летний англичанин является лучшим в чемпионате Англии по голевым передачам со стандартов за последние пять лет.

В этом сезоне Уорд-Проуз сыграл в 4 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 голевые передачи.