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Сегодня, 06:59

Уорд-Проуз является лучшим в АПЛ по голевым передачам со стандартов за последние 5 лет

Руслан Минаев
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Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Проуз является лучшим в чемпионате Англии по голевым передачам со стандартов за последние пять лет.

Компания по статистике Opta, которая и привела данные, использует понятие «dead ball», когда мяч не находится в движении. Это может быть штрафным, угловым или ударом от ворот.

На счету хавбека 17 результативных передач. Ближайшие преследователи англичанина: защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (12 передач), хавбек «МЮ» Мэйсон Маунт (11), защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл и хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс (по 10 передач).

28-летний Уорд-Проуз этим летом перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона».

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
0
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 И В Н П +/- О
1
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
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Солли Марч

Брайтон

 3
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Эрлин Бреут Холанн

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Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Хулио Энкисо

Хулио Энкисо

Брайтон

 2
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

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 3 1 1
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