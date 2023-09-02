Уорд-Проуз является лучшим в АПЛ по голевым передачам со стандартов за последние 5 лет

Полузащитник «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Проуз является лучшим в чемпионате Англии по голевым передачам со стандартов за последние пять лет.

Компания по статистике Opta, которая и привела данные, использует понятие «dead ball», когда мяч не находится в движении. Это может быть штрафным, угловым или ударом от ворот.

На счету хавбека 17 результативных передач. Ближайшие преследователи англичанина: защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (12 передач), хавбек «МЮ» Мэйсон Маунт (11), защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл и хавбек «Брайтона» Паскаль Гросс (по 10 передач).

28-летний Уорд-Проуз этим летом перешел в «Вест Хэм» из «Саутгемптона».