Уолкотт, Болази и еще три футболиста покинули «Эвертон»

«Эвертон» объявил об уходе из команды пятерых футболистов основного состава.

Клуб покинули Джошуа Кинг, Тео Уолкотт, Янник Болази и Мухамед Бешич. «Эвертон» не стал продлевать контракты с ними. Также расположение клуба покинул Робин Олсен, который выступал за «Эвертон» на правах аренды из «Ромы».

Помимо этого, «Эвертон» расстался еще с девятью игроками молодежного состава.

В сезоне-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в чемпионате Англии.