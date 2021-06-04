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Уолкотт, Болази и еще три футболиста покинули «Эвертон»

14:59
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«Эвертон» объявил об уходе из команды пятерых футболистов основного состава.

Клуб покинули Джошуа Кинг, Тео Уолкотт, Янник Болази и Мухамед Бешич. «Эвертон» не стал продлевать контракты с ними. Также расположение клуба покинул Робин Олсен, который выступал за «Эвертон» на правах аренды из «Ромы».

Помимо этого, «Эвертон» расстался еще с девятью игроками молодежного состава.

В сезоне-2020/21 «Эвертон» занял 10-е место в чемпионате Англии.

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