Тухель прокомментировал продление контракта с «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

«Нельзя представить лучшей возможности для продления контракта. Я очень рад остаться частью семьи «Челси». Многое ждет нас впереди, мы с нетерпением ждем момента, чтобы сделать следующий шаг», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.

Сегодня, 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года. 47-летний немец возглавил «синих» в январе 2021 года, а в мае 2021 года он выиграл с командой Лигу чемпионов.