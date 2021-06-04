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Тухель прокомментировал продление контракта с «Челси»

14:47
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

«Нельзя представить лучшей возможности для продления контракта. Я очень рад остаться частью семьи «Челси». Многое ждет нас впереди, мы с нетерпением ждем момента, чтобы сделать следующий шаг», — приводит официальный сайт «Челси» слова Тухеля.

Сегодня, 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года. 47-летний немец возглавил «синих» в январе 2021 года, а в мае 2021 года он выиграл с командой Лигу чемпионов.

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/en/news/2021/06/04/contract-extension-for-thomas-tuchel

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