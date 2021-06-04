Грановская: «Тухель стал неотъемлемой частью семьи «Челси»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с главным тренером Томасом Тухелем.

«Когда Томас присоединился к нам в январе, нам было за что бороться в Англии и в Европе. Он без проблем вошел в игру и сразу стал неотъемлемой частью семьи «Челси».

Возвращение команды в топ-4 АПЛ имело решающее значение, и мы очень рады нашему успеху в Лиге Чемпионов, победой в которой «Челси» завершил свой замечательный сезон.

В связи с этим мы, естественно, очень рады сохранить Томаса еще на два года и надеемся на новые достижения в следующие сезоны", — приводит слова Грановской официальный сайт клуба.

Сегодня, 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года. 47-летний немец возглавил «синих» в январе 2021 года, а в мае 2021 года он выиграл с командой Лигу чемпионов.