Грановская: «Тухель стал неотъемлемой частью семьи «Челси»
Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала продление контракта с главным тренером Томасом Тухелем.
«Когда Томас присоединился к нам в январе, нам было за что бороться в Англии и в Европе. Он без проблем вошел в игру и сразу стал неотъемлемой частью семьи «Челси».
Возвращение команды в топ-4 АПЛ имело решающее значение, и мы очень рады нашему успеху в Лиге Чемпионов, победой в которой «Челси» завершил свой замечательный сезон.
В связи с этим мы, естественно, очень рады сохранить Томаса еще на два года и надеемся на новые достижения в следующие сезоны", — приводит слова Грановской официальный сайт клуба.
Сегодня, 4 июня Тухель продлил контракт с «Челси» до лета 2024 года. 47-летний немец возглавил «синих» в январе 2021 года, а в мае 2021 года он выиграл с командой Лигу чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2021/06/04/contract-extension-for-thomas-tuchel
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