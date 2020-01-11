Уле Гуннар Сульшер: «Вот чего я жду от своей команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Норвичем» (4:0) в матче чемпионата Англии. Он остался доволен игрой, в которой дубль оформил Маркус Рэшфорд.

— Я очень доволен, — цитирует ВВС Сульшера. — Мы начали очень правильно матч. Вот чего я жду от своей команды. В любом матче необходимо использовать давление и доминирование. Второй тайм в этом смысле получился очень хорошим.

Рэшфорд приложил фантастические усилия, так быстро проведя 200 игр. Он много боролся, хорошо играл, сохранял хладнокровие. Мы все показали, что можем прийти в норму, и сделали несколько шагов вперед.