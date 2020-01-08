Уле Гуннар Сульшер: «Раньше мы уже проявляли себя, когда уступали после домашнего матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:3) в первом полуфинальном матче Кубка лиги. После первого тайма манкунианцы уступали со счетом 0:3.

— С момента первого гола соперника и в особенности после второго нам было трудно справляться с ними, — цитирует Sky Sports специалиста. — Во втором тайме была хорошая реакция с нашей стороны. Мы недостаточно хорошо справились с этой неудачей.

Мы недостаточно хорошо разобрались с их системой, знаем, что они могут так играть. В прошлом сезоне они действовали подобным образом и обыграли «Челси» со счетом 5:0.

Раньше мы уже проявляли себя, когда уступали после домашнего матча и переворачивали ситуацию. «ПСЖ» — последний пример. Мы должны верить, что можем дать результат.