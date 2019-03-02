Уле Гуннар Сульшер: "МЮ" должен был вести 2:0 к пятой минуте"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Саутгемптоном" в матче чемпионата Англии (3:2). Победный мяч "МЮ" провел на 89-й минуте.

- У нас было больше характера и веры, чем качества, - цитирует BBC Сульшера. - Нам не хватало класса, мы должны были вести 2:0 через пять минут после начала. Но в итоге мы взяли три очка и счастливы.

У них были два невероятных удара, и мы оказались в нокдауне. Это был серьезный вызов. Сейчас мы в трех очках от "Тоттенхэма", оставшиеся девять игр будут невероятными. Я решил, что пока я занимаю пост здесь, я буду наслаждаться каждой секундой.