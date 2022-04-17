Тухель: «Лофтус-Чик долгое время скрывал свой талант»

Главный тренер «Челси» Тома Тухель прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в полуфинале Кубка Англии.

«Мы сыграли три матча в трех разных турнирах. Это всегда дается непросто. Большой вызов с точки зрения физической подготовки.

Лофтус-Чик был очень хорош в матчах против «Саутгемптона» и мадридского «Реала», он заслужил бы выход в стартовом составе. Я очень рад за него.

Он долгое время скрывал свой талант и потенциал в своей карьере. Он способен показывать такие выступления, которые все видят на поле», — цитирует Тухеля BBC.