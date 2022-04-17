Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем перенесенного 30-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» высказался по поводу своей результативности.

«30 хет-триков до 30 лет, 30 хет-триков после 30 лет. Настало время нарушить баланс!» — написал Роналду в соцсетях.

16 апреля 37-летний португальский форвард оформил хет-трик в матче 33-го тура АПЛ с «Норвич Сити» (3:2). Для него этой 60-й хет-трик в карьере (50 хет-триков он оформил на клубном уровне и еще 10 — в составе сборной Португалии).

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 25 матчей, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.

Матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед пройдет 19 апреля на стадионе «Энфилд» (начало — в 22.00 мск).