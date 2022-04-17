«Челси» победил «Кристал Пэлас» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» победил «Кристал Пэлас» в матче 1/2 финала Кубка Англии. «Синие» взяли верх со счетом 2:0.
Оба мяча были забиты во втором тайме. Голами отметились полузащитник Рубен Лофтус-Чик и Мейсон Маунт.
В финале Кубка Англии «Челси» сыграет против «Ливерпуля», который накануне обыграл «Манчестер Сити» (3:2). Решающий матч пройдет на стадионе «Уэмбли» 14 мая.
В сезоне-2011/12 году «Ливерпуль» и «Челси» встречались в финале турнира, тогда «Челси» победил со счетом 2:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|31
|23
|5
|3
|72-20
|74
|
2
|Ливерпуль
|31
|22
|7
|2
|79-22
|73
|
3
|Челси
|30
|18
|8
|4
|64-23
|62
|
4
|Тоттенхэм
|32
|18
|3
|11
|56-38
|57
|
5
|МЮ
|32
|15
|9
|8
|52-44
|54
|
6
|Арсенал
|31
|17
|3
|11
|45-37
|54
|
7
|Вест Хэм
|33
|15
|7
|11
|52-43
|52
|
8
|Вулверхэмптон
|32
|15
|4
|13
|33-28
|49
|
9
|Брайтон
|32
|9
|13
|10
|29-37
|40
|
10
|Лестер
|30
|11
|7
|12
|46-50
|40
|
11
|Саутгемптон
|32
|9
|12
|11
|38-52
|39
|
12
|Брентфорд
|33
|11
|6
|16
|41-49
|39
|
13
|Ньюкасл
|32
|9
|10
|13
|36-55
|37
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|8
|13
|10
|43-40
|37
|
15
|Астон Вилла
|31
|11
|3
|17
|42-46
|36
|
16
|Лидс
|32
|8
|9
|15
|38-68
|33
|
17
|Эвертон
|30
|8
|4
|18
|33-52
|28
|
18
|Бернли
|31
|4
|13
|14
|26-45
|25
|
19
|Уотфорд
|32
|6
|4
|22
|30-62
|22
|
20
|Норвич
|32
|5
|6
|21
|22-66
|21
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|22:30
|
Норвич – Челси
|1 : 3
|18.03
|23:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 3
|19.03
|15:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|0 : 1
|20.03
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|2 : 1
|20.03
|19:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|3 : 1
|19.04
|22:00
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
|20.04
|21:45
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|20.04
|22:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.04
|21:45
|
Бернли – Саутгемптон
|- : -
|11.05
|21:45
|
Уотфорд – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|15
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|8
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|25
|1
|4
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|7
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|20
|1
|7
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