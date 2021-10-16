Тухель о «Ньюкасле»: «Кажется, теперь появился еще один претендент на титул и места в верхней части таблицы»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о покупке «Ньюкасла» инвестиционным фондом Саудовской Аравии.
«Я считаю нормальным то, что у людей есть вопросы. Мы доверяем АПЛ, они руководят турниром. Они дали согласие на эту сделку и разрешили «Ньюкаслу» обрести новых владельцев. Новые владельцы — это многообещающе для известного английского клуба. Кажется, теперь появился еще один претендент на титул и места в верхней части таблицы. Мы играем в самой трудной лиге мира. И она постоянно становится сложнее», — приводит слова Тухеля BBC Sport.
В октябре стало известно, что бизнесмен Майк Эшли, который находился во главе клуба 14 лет, продал «Ньюкасл» инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумма сделки оценивается в 300 миллионов фунтов.
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