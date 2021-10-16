Тухель: «Не можем ждать, пока Вернер наберет форму»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель оценил игру форварда лондонского клуба Тимо Вернера в нынешнем сезоне. В этом сезоне 25-летний немец забил только 1 гол в 6 матчах чемпионата Англии.
«С форвардами зачастую такое случается, но мы, к сожалению, не можем ждать, пока он наберет форму. Мы хотим задействовать тех, кто готов выходить на поле и приносить пользу команде в каждом матче, здесь и сейчас. Надеюсь, что победный гол против «Саутгемптона» все же придаст ему заряд дополнительной уверенности», — приводит слова Тухеля Sky Sports.
Напомним, что контракт Вернера с лондонским клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.
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