Три топ-клуба Англии хотят купить Киммиха

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Fichajes.

В списке претендентов на немецкого полузащитника три клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Футболист выступает в «Баварии» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках, забил один гол и сделал шесть голевых передач. Договор Йозуа с клубом рассчитан до лета 2025 года.