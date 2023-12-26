Тен Хаг: «Не только я, но и игроки «Манчестер Юнайтед» должны взять на себя ответственность за результаты команды»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал последние результаты команды.

«Нам нужна любая помощь, но в первую очередь действовать должны мы с командой. В каждой игре им приходится прибавлять. Я говорил несколько раз: игроки должны взять на себя ответственность. Я должен нести ответственность, но и они тоже. Это касается всех. Возможно, в какие-то моменты от более возрастных игроков ожидаешь даже большего, чем от молодых. Но мы должны сделать шаг вперед вместе. Не важно, какой это возраст. Нам нужно собрать команду, которая будет способна выигрывать», — заявил тренер.

«Красные дьяволы» не побеждали на протяжении последних четырех матчей. На данный момент «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 18 туров.