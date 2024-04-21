Фоден назвал свою сборную лучших игроков в истории АПЛ

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден составил свою сборную лучших игроков в истории АПЛ. 23-летний англичанин выбрал схему 4-4-2, поставив в полузащиту Криштиану Роналду и Тьерри Анри.

Сборная АПЛ по версии Фила Фоден: Эдерсон, Кайл Уокер, Вирджил ван Дейк, Венсан Компани, Эшли Коул, Патрик Виейра, Давил Сильва, Криштиану Роналду, Тьерри Анри, Уэйн Руни и Серхио Агуэро.

Фоден провел в АПЛ 159 матчей, забил 49 голов и сделал 25 результативных пасов.