«Арсенал» в шаге от рекорда по количеству «сухих» матчей АПЛ в гостях подряд

«Арсенал» на выезде победил «Вулверхэмптон» в матче 34-го тура АПЛ — 2:0.

Лондонцы не пропустили ни одного гола в шестой выездной встрече чемпионата подряд.

Ранее такой результат показывали только «Челси» в декабре 2008 года и «Манчестер Юнайтед» в феврале 2009-го. Тогда команды сыграли по 7 выездных матчей на ноль, что является рекордом АПЛ.

«Арсенал» (74 очка) обошел «Манчестер Сити» (73) и вышел на первое место в АПЛ, но у «горожан» есть игра в запасе.