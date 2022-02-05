Тренер «Челси» Михелс: «Даже на тренировке Кепу сложно пробить его с пенальти. Он умеет читать мысли»

Тренер «Челси» Арно Михелс прокомментировал победу над «Плимутом» (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«К 60-й минуте «Челси» мог бы вести со счетом 3:1, — приводит слова Михелса журналист Низаара Кинсела в Twitter. — «Челси» немного не повезло с перекладиной. Но самое главное — выйти в 1/8 финала, что мы и сделали».

Также тренер высказался об игре вратаря лондонской команды Аррисабалаги Кепы.

«Дело не только в сэйве с пенальти, но и в его игре. Он очень надежно играл в последних нескольких матчах. Даже на тренировке Кепу сложно пробить его с пенальти. Он умеет читать мысли», — сказал он.

Напомним, что во встрече с «Плимутом» Михелс исполнял роль главного тренера «Челси» из-за коронавируса у Томаса Тухеля.