Конте остался недоволен работой «Тоттенхэма» на трансферном рынке

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал работу «шпор» на трансферном рынке.

«Конечно, это было странно. Было странно отправлять в аренду четырех футболистов и продавать одного игрока в зимнее трансферное окно. Что-то пошло не так. Это означает, что в прошлом мы допустили ошибку. Нужно проанализировать это, чтобы понять причину.

Обычно команды приобретают футболистов, чтобы усилиться. Но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние 2-3 года, возможно, вы сделали что-то не так в прошлом", — цитирует итальянца Goal.