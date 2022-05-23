«Тоттенхэм» выкупит у «Ювентуса» права на Кулушевски

«Тоттенхэм» намерен выкупить арендованного у «Ювентуса» форварда Деяна Кулушевски, сообщает инсайдер Николо Скира.

Арендное соглашение «Тоттенхэма» с «Ювентусом» предусматривает право выкупа футболиста английским клубом. Сумма сделки в общей сложности составит 45 миллионов евро: 10 миллионов — за аренду на 18 месяцев и 35 миллионов — за полноценный трансфер.

«Тоттенхэм» арендовал 22-летнего Кулушевски у «Ювентуса» в зимнее трансферное окно. На счету шведа 5 голов и 8 результативных передач в 18 матчах за английскую команду.