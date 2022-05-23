«Вест Хэм» провел переговоры с окружением Лингарда

«Вест Хэм» хочет вернуть полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, который выступал за команду во второй половине прошлого сезона на правах аренды, сообщает Daily Mail.

«Молотобойцы» провели переговоры с окружением англичанина, чтобы убедить его вернуться в клуб из Лондона.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «МЮ» во всех турнирах. 29-летний полузащитник летом станет свободным агентом.

Напомним, что в прошлом сезоне Лингард забил за «Вест Хэм» 9 голов и отдал 4 результативные передачи за полгода. Этот показатель до сих пор является лучшим в карьере англичанина.