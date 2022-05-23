Эриксен получил предложения от трех клубов АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен получил предложения от трех клубов АПЛ, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

При этом «Брентфорд» готов начать переговоры с 30-летним датчанином о подписании нового контракта.

Ранее сообщалось, что в Эриксене заинтересованы «Тоттенхэм» и «Лестер». Контракт игрока с «Брентфордом» рассчитан до конца сезона с возможностью продления еще на год.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на счету датчанина 1 гол и 3 результативных передачи в 9 матчах за команду.