«Тоттенхэм» рассматривает защитника «Рейнджерс» в качестве замены Фертонгену

«Тоттенхэм» интересуется левым защитником «Рейнджерс» Борной Баришичем, сообщает 90min.com.

По информации источника, лондонский клуб хочет заменить 27-летним хорватом 32-летнего Яна Фертонгена, чей контракт заканчивается в конце июня 2020 года. Сообщается, что Баришич может обойтись «Тоттенхэму» в 22 миллиона фунтов.

Баришич перешел в «Рейнджерс» из «Осиека» летом 2018 года за 2,2 миллиона фунтов. На счету защитника 2 гола и 14 результативных передач в 37 матчах за команду из Глазго в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 2,7 миллиона фунтов.