«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать новый контракт Кейну
«Тоттенхэм» в настоящее время не собирается предлагать новый контракт нападающему Гарри Кейну.
Как сообщает The Athletic, «шпоры» пока не готовы работать над новым соглашением с Кейном, хотя и желают продлить его.
В прошлом году 28-летний футболист отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту, когда им интересовался «Манчестер Сити».
Действующее соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2024 года.
В сезоне-2021/22 нападающий в 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|26
|20
|3
|3
|63-17
|63
|
2
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|64-20
|57
|
3
|Челси
|25
|14
|8
|3
|49-18
|50
|
4
|МЮ
|26
|13
|7
|6
|44-34
|46
|
5
|Арсенал
|23
|13
|3
|7
|36-26
|42
|
6
|Вест Хэм
|26
|12
|6
|8
|45-34
|42
|
7
|Вулверхэмптон
|24
|12
|4
|8
|23-18
|40
|
8
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|31-31
|39
|
9
|Брайтон
|25
|7
|12
|6
|25-28
|33
|
10
|Саутгемптон
|25
|7
|11
|7
|32-37
|32
|
11
|Астон Вилла
|24
|8
|3
|13
|31-37
|27
|
12
|Лестер
|23
|7
|6
|10
|37-43
|27
|
13
|Кр. Пэлас
|25
|5
|11
|9
|32-36
|26
|
14
|Брентфорд
|26
|6
|6
|14
|27-42
|24
|
15
|Лидс
|24
|5
|8
|11
|29-50
|23
|
16
|Эвертон
|23
|6
|4
|13
|28-40
|22
|
17
|Ньюкасл
|24
|4
|10
|10
|26-45
|22
|
18
|Уотфорд
|24
|5
|3
|16
|24-43
|18
|
19
|Норвич
|25
|4
|5
|16
|15-53
|17
|
20
|Бернли
|22
|2
|11
|9
|20-29
|17
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.11
|15:30
|
Арсенал – Ньюкасл
|2 : 0
|27.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|1 : 2
|27.11
|18:00
|
Ливерпуль – Саутгемптон
|4 : 0
|27.11
|18:00
|
Норвич – Вулверхэмптон
|0 : 0
|27.11
|20:30
|
Брайтон – Лидс
|0 : 0
|28.11
|17:00
|
Брентфорд – Эвертон
|1 : 0
|28.11
|17:00
|
Лестер – Уотфорд
|4 : 2
|28.11
|17:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|2 : 1
|28.11
|19:30
|
Челси – МЮ
|1 : 1
|23.02
|22:30
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|17
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|12
|
|
Рахим Стерлинг
Манчестер Сити
|10
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|21
|1
|3
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|12
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|13
|1
|5
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