«Тоттенхэм» пока не планирует предлагать новый контракт Кейну

«Тоттенхэм» в настоящее время не собирается предлагать новый контракт нападающему Гарри Кейну.

Как сообщает The Athletic, «шпоры» пока не готовы работать над новым соглашением с Кейном, хотя и желают продлить его.

В прошлом году 28-летний футболист отклонил предложение «Тоттенхэма» по новому контракту, когда им интересовался «Манчестер Сити».

Действующее соглашение Кейна с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В сезоне-2021/22 нападающий в 34 матчах забил 17 голов и отдал три голевые передачи.