Де Хеа: «Не вижу себя в другом клубе, кроме «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа опроверг слухи о том, что раздумывает об уходе из клуба.

«Я себя ощущаю частью Манчестера! Не вижу себя ни в каком другом клубе — это исключено. Это мой дом, где меня всегда любят и ждут. Конечно, случиться может все что угодно, особенно в мире футбола, но, если честно, не мыслю себя вне «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Де Хеа Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Давиду де Хеа предстоит встреча с командой, которая выпустила его в свет. Вратарь «Манчестер Юнайтед» вновь сыграет на поле «Атлетико», откуда он перебрался в 2011 году на «Олд Траффорд».