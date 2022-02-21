Рой Кин: «У «Манчестер Юнайтед» все будет в порядке в борьбе за четвертое место в АПЛ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о положении команды в турнирной таблице после матча 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (4:2).

«У «Манчестер Юнайтед» все будет в порядке в борьбе за четвертое место в АПЛ, — приводит слова Кина Daily Mail со ссылкой на Sky Sports. — Команде нужно сфокусироваться на ближайших месяцах. Впереди большой матч в Лиге чемпионов. Затем нужно будет снова перегруппироваться летом — это касается тренера. Не теряйте голову и не сдавайтесь, и все должно быть в порядке».

После 26 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, опережая «Вест Хэм» и «Арсенал» на четыре балла.

23 февраля манкунианцы сыграют с «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Мадриде. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.