«Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», прервав серию из 5 матчей без побед
«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 16-го тура АПЛ — 4:1.
Дублем за лондонцев отметился Ришарлисон. Бразилец забил на 38-й и 60-й минутах. Еще один мяч на счету Дестини Удоджи (26-я минута). На 84-й минуте забил Сон Хын Мин, реализовавший пенальти.
Единственный гол гостей на 90+2-й минуте записал на свой счет Жоэлинтон.
«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед. В предыдущих турах «шпоры» потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью. С 30 очками лондонцы занимают пятое место в АПЛ.
«Ньюкасл» (26 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|16
|3
|5
|8
|17-28
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
|9.12
|15:30
|
Кр. Пэлас – Ливерпуль
|1 : 2
|9.12
|18:00
|
Брайтон – Бернли
|1 : 1
|9.12
|18:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|9.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Брентфорд
|1 : 0
|9.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Нот. Форест
|1 : 1
|9.12
|20:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|1 : 0
|10.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|2 : 0
|10.12
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|5 : 0
|10.12
|17:00
|
Лутон Таун – Ман. Сити
|1 : 2
|10.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ньюкасл
|4 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|13
|1
|4