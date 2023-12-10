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Сегодня, 21:24

«Тоттенхэм» разгромил «Ньюкасл», прервав серию из 5 матчей без побед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» — «Ньюкасл».
Фото Reuters

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 16-го тура АПЛ — 4:1.

Дублем за лондонцев отметился Ришарлисон. Бразилец забил на 38-й и 60-й минутах. Еще один мяч на счету Дестини Удоджи (26-я минута). На 84-й минуте забил Сон Хын Мин, реализовавший пенальти.

Единственный гол гостей на 90+2-й минуте записал на свой счет Жоэлинтон.

«Тоттенхэм» прервал серию из 5 матчей без побед. В предыдущих турах «шпоры» потерпели 4 поражения и 1 раз сыграли вничью. С 30 очками лондонцы занимают пятое место в АПЛ.

«Ньюкасл» (26 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Ньюкасл Юнайтед

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
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9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 1 : 0
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 2 : 0
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 5 : 0
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 1 : 2
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 4 : 1
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 13 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 13 1 4
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