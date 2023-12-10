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Сегодня, 19:55

Почеттино разочарован поражением «Челси» от «Эвертона»: «Нам нужно стать сильнее на трансферном рынке»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал результат матча против «Эвертона» (0:2) в 16-м туре АПЛ.

«Футбол – это игра про забивание голов, но мы не были хладнокровны перед воротами. Действительно, я очень разочарован. Мы не набрали того очка, которого заслуживали. Я думаю, мы были лучше, но не получили того, чего хотели.

Это была игра, в которой нам нужно было играть и побеждать. Нам необходимо проанализировать реальность. Нужно все обсудить и попытаться стать сильнее на следующем трансферном рынке», – приводит слова Почеттино BBC.

После поражения от «Эвертона» лондонцы с 19 очками занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
ФК Эвертон
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 15 8 3 4 29-22 27
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 15 8 2 5 32-17 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 16 3 5 8 17-28 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.12 15:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 1 : 2
9.12 18:00
Брайтон – Бернли
 1 : 1
9.12 18:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
9.12 18:00
Шеффилд Юн. – Брентфорд
 1 : 0
9.12 18:00
Вулверхэмптон – Нот. Форест
 1 : 1
9.12 20:30
Астон Вилла – Арсенал
 1 : 0
10.12 17:00
Эвертон – Челси
 2 : 0
10.12 17:00
Фулхэм – Вест Хэм
 5 : 0
10.12 17:00
Лутон Таун – Ман. Сити
 1 : 2
10.12 19:30
Тоттенхэм – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 9
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Родри

Родри

Манчестер Сити

 13 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 12 1 3
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