«Челси» представил новую форму. На ней нет титульного спонсора

«Челси» презентовал форму на сезон-2023/24.

Экипировка выполнена в традиционном синем цвете, а эмблема «Челси» на форме переливается разными цветами. Кроме того, на ней отсутствует титульный спонсор — у клуба истек контракт с компанией Three, а переговоры по поиску нового спонсора затянулись.

В прошедшем сезоне «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.