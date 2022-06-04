«Тоттенхэм» не будет пытаться купить Дибалу из-за его высоких требований

«Тоттенхэм» не будет приобретать экс-нападающего «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибалу, сообщает Daily Mail.

По данным источника, лондонцы отказались от идеи покупки 28-летнего аргентинцы из-за высоких требований игрока. Дибала хочет получать в «Тоттенхэме» около 330 тысяч евро в неделю.

Сообщалось, что игроком активно интересуется «Интер». Поступала информация, что клуб предложит 28-летнему аргентинцу четырехлетний контракт с зарплатой 6 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Дибала провел за «Ювентус» 36 матчей, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.