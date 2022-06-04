Ван Дейк: «Сейчас самое время отдохнуть и полностью отключиться»

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в социальных сетях поделился мыслями о прошедшем сезоне английской премьер-лиги.

«Мой сезон закончен. Сезон, в котором были трудные периоды, но счастливых моментов было больше. Рад, что я снова смог внести свой вклад после столь долгого отсутствия. Я благословлен и привилегирован, и я действительно не принимаю ничего из этого как должное, я буду продолжать совершенствоваться и становиться лучше, но сейчас самое время отдохнуть и полностью отключиться. Спасибо моим товарищам по команде, персоналу и болельщикам «Ливерпуля». Увидимся в следующем сезоне», — опубликовал ван Дейк в социальных сетях.

30-летний голландский защитник выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошедшем сезоне ван Дейк провел 51 матч за клуб, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.