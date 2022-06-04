Пол Мерсон считает, что «Ливерпуль» идеально подходит Садио Мане

Бывший игрок «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, что думает о возможном уходе нападающего Садио Мане из «Ливерпуля». Сообщалось, что он близок к переходу в «Баварию».

«Очевидно, что Мане хочет перейти в «Баварию», но я не понимаю почему. Трава не всегда зеленее по ту сторону забора. Нет никаких гарантий, что он будет так же успешен в Германии, как в «Ливерпуле», в котором он играл в своем стиле, и голы могут исчезнуть при другом раскладе и в другой лиге», — цитирует Мерсона Daily Star.

В прошедшем сезоне Мане забил 23 мяча и отдал 2 результативные передачи в 50 матчах за «Ливерпуль». Контракт нападающего с английским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.