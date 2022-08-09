«Тоттенхэм» купит защитника Удогие и оставит его в аренде в «Удинезе» до следующего сезона

«Тоттенхэм» согласовал покупку защитника «Удинезе» Дестини Удогие, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сумма трансфера составит более 20 миллионов евро. При этом 19-летний итальянец проведет сезон-2022/23 в «Удинезе» на правах аренды, после чего уже присоединится к новой команде.

В прошлом сезоне Удогие забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.