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Сегодня, 11:15

«Лидс» подписал бывшего вратаря «Бетиса» Роблеса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоэль Роблес.
Фото ФК «Лидс»

«Лидс» объявил о подписании контракта с вратарем Хоэлем Роблесом.

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на один год. Футболист перешел в английскую команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Роблеса был «Бетис», за который он выступал с июля 2018 года по июль 2022 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 3 матчах команды и пропустил 2 гола, отыграв 2 встречи на ноль.

У Роблеса уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии: ранее он играл за «Уиган» и «Эвертон».

Источник: https://www.leedsunited.com/news/team-news/30197/joel-robles-signs-for-leeds-united
Футбол
ФК Бетис
ФК Лидс
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 - : -
13.08 17:00
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 - : -
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Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
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Фулхэм

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Лестер

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Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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И К Ж
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Лидс

 1 0 1
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Тоттенхэм Хотспур

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