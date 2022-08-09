«Лидс» подписал бывшего вратаря «Бетиса» Роблеса

«Лидс» объявил о подписании контракта с вратарем Хоэлем Роблесом.

Соглашение с 32-летним испанцем рассчитано на один год. Футболист перешел в английскую команду на правах свободного агента.

Предыдущим клубом Роблеса был «Бетис», за который он выступал с июля 2018 года по июль 2022 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 3 матчах команды и пропустил 2 гола, отыграв 2 встречи на ноль.

У Роблеса уже есть опыт выступлений в чемпионате Англии: ранее он играл за «Уиган» и «Эвертон».