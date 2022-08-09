«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» 15 миллионов евро за Рабьо

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб предложил 15 миллионов евро за 27-летнего француза. «МЮ» хочет подписать контракт с футболистом до 2026 года и ведет переговоры об условиях соглашения с матерью игрока.

Сторона полузащитника требует высокие комиссионные за сделку и хочет получить внушительный подписной бонус.

Рабьо выступает за «Ювентус» с июля 2019 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне француз сделал 2 результативных передачи в 45 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.