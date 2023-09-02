«Эвертон» расторг контракт с экс-игроком ЦСКА Гбаменом
Полузащитник Жан-Филипп Гбамен стал свободным агентом. «Эвертон» в последний день трансферного окна объявил о досрочном расторжении контракта с 27-летним ивуарийцем.
В сезоне-2022/23 Гбамен на правах аренды играл в Турции за «Трабзонспор». В 24 матчах во всех турнирах он не отметился результативными действиями.
В 2022 году ивуарийский хавбек выступал за ЦСКА. За московскую команду футболист провел 13 матчей, в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|- : -
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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