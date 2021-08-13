«Тоттенхэм» готов заплатить 55 миллионов фунтов за Пау Торреса
«Тоттенхэм» не прекращает работу на трансферном рынке и продолжает работать над усилением оборонительной линии. Лондонский клуб нацелился на защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает The Times.
«Тоттенхэм» готов заплатить за 24-летнего футболиста порядка 55 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Пау Торрес принял участие в 33 матчах ла лиги и забил два гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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