«Тоттенхэм» хочет взять Влаховича на замену Кейну
«Тоттенхэм» хочет усилить линию нападения на тот случай, если команду покинет форвард Гарри Кейн. Лондонский клуб претендует на нападающего «Фиорентины» Душана Влахочвича, сообщает The Guardian.
«Тоттенхэм» уже связался с агентом игрока Дарко Ристичем, но пока не сделал официального запроса. «Фиорентина» открыта для предложений по Влаховичу до 15 августа, после чего намерена их отклонять.
Контракт серба с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах cерии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю