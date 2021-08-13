«Тоттенхэм» хочет взять Влаховича на замену Кейну

«Тоттенхэм» хочет усилить линию нападения на тот случай, если команду покинет форвард Гарри Кейн. Лондонский клуб претендует на нападающего «Фиорентины» Душана Влахочвича, сообщает The Guardian.

«Тоттенхэм» уже связался с агентом игрока Дарко Ристичем, но пока не сделал официального запроса. «Фиорентина» открыта для предложений по Влаховичу до 15 августа, после чего намерена их отклонять.

Контракт серба с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах cерии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата.