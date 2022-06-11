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Сегодня, 01:24

Клубы АПЛ ужесточат санкции в отношении болельщиков, которые выбегают на футбольное поле

Иван Шитик
Корреспондент
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Клубы английской премьер-лиги договорились ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые вторгаются на футбольное поле, сообщает BBC.

Эта проблема обсуждалась на собрании боссов клубов АПЛ, и по итогам встречи было решено принять ряд мер.

Первым шагом станет обязанность команд брать на выездные матчи своих стюардов. Также клубы обсудили частичное закрытие стадионов в качестве наказания.

Выбегающим на поле болельщикам грозит пожизненный запрет на посещение матчей не только своего клуба, но и любых других.

Решение принято на фоне участившихся подобных инцидентов в конце прошлого сезона АПЛ.

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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
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 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
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 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
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 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
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Норвич – Тоттенхэм
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22.05 18:00
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Ливерпуль

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