Клубы АПЛ ужесточат санкции в отношении болельщиков, которые выбегают на футбольное поле

Клубы английской премьер-лиги договорились ужесточить санкции в отношении болельщиков, которые вторгаются на футбольное поле, сообщает BBC.

Эта проблема обсуждалась на собрании боссов клубов АПЛ, и по итогам встречи было решено принять ряд мер.

Первым шагом станет обязанность команд брать на выездные матчи своих стюардов. Также клубы обсудили частичное закрытие стадионов в качестве наказания.

Выбегающим на поле болельщикам грозит пожизненный запрет на посещение матчей не только своего клуба, но и любых других.

Решение принято на фоне участившихся подобных инцидентов в конце прошлого сезона АПЛ.