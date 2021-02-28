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«Тоттенхэм» разгромил «Бернли», Бэйл сделал дубль

18:54
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«Тоттенхэм» с крупным счетом победил «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

Дубль в свой актив записал нападающий Гарет Бэйл.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

26-й тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли» — 4:0 (3:0)

Голы: Бэйл, 2 (1:0). Кейн, 15 (2:0). Лукас Моура, 31 (3:0). Бэйл, 55 (4:0).

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 81), Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле, Бэйл (Ламела, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 66), Кейн.

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк (Стивенс, 81), Уэствуд, Браунхил, Родригес (Ричардсон, 88), Выдра (Вуд, 73), Макнейл.

Судья: Френд (Англия).

28 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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