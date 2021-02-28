«Тоттенхэм» разгромил «Бернли», Бэйл сделал дубль
«Тоттенхэм» с крупным счетом победил «Бернли» в матче 26-го тура чемпионата Англии. Лондонский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.
Дубль в свой актив записал нападающий Гарет Бэйл.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
26-й тур
«Тоттенхэм Хотспур» — «Бернли» — 4:0 (3:0)
Голы: Бэйл, 2 (1:0). Кейн, 15 (2:0). Лукас Моура, 31 (3:0). Бэйл, 55 (4:0).
«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Орье (Доэрти, 81), Санчес, Регилон, Хейбьерг, Ндомбеле, Бэйл (Ламела, 70), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Алли, 66), Кейн.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк (Стивенс, 81), Уэствуд, Браунхил, Родригес (Ричардсон, 88), Выдра (Вуд, 73), Макнейл.
Судья: Френд (Англия).
28 февраля. Лондон. Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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