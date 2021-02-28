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Моуринью — о дубле Бэйла: «Рад за команду — ей нужен талант Гарета»

19:45
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Англии с «Бернли» (4:0).

«Нам нужно было набирать три очка ради улыбок на лицах игроков. Это самое важное. Нам нужна была хорошая победа в АПЛ.

Я очень рад за Бэйла, рад за команду — ей нужен талант Гарета. Я рад за Бэйла потому, что он спокоен, отчасти игнорирует то, что про него пишут, говорят, показывают. Я доволен, потому что когда он в хорошем состоянии, то способен играть так, как сегодня. Он выступил очень хорошо, причем это касается не только голов, а и того, как он менял темп, врывался в штрафную. Я очень доволен», — цитирует Моуринью BBC.

«Тоттенхэм» за 25 матчей набрал 39 очков и с этим показателем занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ.

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