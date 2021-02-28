«Манчестер Сити» может подписать нападающего «Реал Сосьедад» Исака
«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака, сообщает The Mirror. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лично заинтересован в покупке 21-летнего форварда.
Швед пришел в «Реал Сосьедад» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году за 6 миллионов, «шмели» оставили за собой право выкупа за 30 миллионов. Конкуренцию «Манчестер Сити» и «Боруссии» составит «Барселона».
В нынешнем сезоне Исак забил 12 мячей в 20 играх примеры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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