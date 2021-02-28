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«Манчестер Сити» может подписать нападающего «Реал Сосьедад» Исака

17:12
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«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении нападающего «Реал Сосьедад» Александра Исака, сообщает The Mirror. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола лично заинтересован в покупке 21-летнего форварда.

Швед пришел в «Реал Сосьедад» из дортмундской «Боруссии» в 2019 году за 6 миллионов, «шмели» оставили за собой право выкупа за 30 миллионов. Конкуренцию «Манчестер Сити» и «Боруссии» составит «Барселона».

В нынешнем сезоне Исак забил 12 мячей в 20 играх примеры.

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