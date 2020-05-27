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Тодибо близок к переходу в «Эвертон»

11:58

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо близок к переходу в «Эвертон», сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб сделал предложение в 25 миллионов евро по 20-летнему французу. Сообщается, что «Эвертон» хочет заплатить 22 миллиона разовой выплатой, а еще 3 миллиона — в качестве бонусов.

С зимы 2020 года Тодибо выступает за «Шальке» на правах аренды. Защитник провел за команду из Гельзенкирхена 8 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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