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Тhe Guardian: клубы АПЛ потеряют минимум 342 миллиона евро, даже если возобновится сезон

09:28
Потери клубов АПЛ. Фото AFP
Потери клубов АПЛ. Фото AFP
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Клубы английской премьер-лиги потеряют минимум 342 млн евро, сообщает Тhe Guardian.

По сведниям издания, такую суммы клубы потеряют даже в случае возобновления сезона. Командам придется вернуть от 342 млн евро до 400 млн евро телевещателям, так как из-за пандемии коронавируса они нарушили условия контракта на показ игр.

В случае, если сезон не будет доигран, клубам придется вернуть около 911 млн евро.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что сезон может возобновиться 12 июня.

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