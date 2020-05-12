Тhe Guardian: клубы АПЛ потеряют минимум 342 миллиона евро, даже если возобновится сезон

Клубы английской премьер-лиги потеряют минимум 342 млн евро, сообщает Тhe Guardian.

По сведниям издания, такую суммы клубы потеряют даже в случае возобновления сезона. Командам придется вернуть от 342 млн евро до 400 млн евро телевещателям, так как из-за пандемии коронавируса они нарушили условия контракта на показ игр.

В случае, если сезон не будет доигран, клубам придется вернуть около 911 млн евро.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Сообщалось, что сезон может возобновиться 12 июня.