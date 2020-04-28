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The Guardian: Клубы АПЛ 1 мая обсудят возобновление сезона в начале июня

10:17
Возобновление премьер-лиги. Фото Reuters
Возобновление премьер-лиги. Фото Reuters
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Клубы премьер-лиги 1 мая обсудят вариант возобновления сезона после паузы из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, возобновление турнира намечено на 9 июня.

К индивидуальным тренировкам уже приступили «Вест Хэм», «Арсенал» и «Брайтон».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 065 889 человек. Зафиксировано 211 663 летальных исхода от инфекции, вылечились 923 259 человек.

В Великобритании 157 149 заболевших и 21 092 умерших.

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