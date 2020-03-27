The Guardian: игроки АПЛ, вероятнее всего, согласятся на снижение зарплат из-за коронавируса

Футболисты английской премьер-лиги, скорее всего, согласятся на понижение зарплат в связи с финансовыми проблемами клубов из-за пандемии коронавируса, сообщает The Guardian.

По информации источника, 3 апреля представители всех 20 клубов АПЛ проведут видеоконференцию с ассоциацией профессиональных футболистов Англии и обсудят ситуацию с зарплатами. Ожидается, что игроки согласятся на понижение зарплат и не будут предпринимать какие-либо действия.

АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса как минимум до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 532 253 человек. Умерших — 24072, выздоровевших — 122 627. В России на данный момент 892 случая заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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