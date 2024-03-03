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3 марта, 16:45

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрлин Холанн, игрок «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Манчестер Юнайтед» в 27-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 26 туров АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Красные с 44 баллами идут на 6-м месте в чемпионате Англии.

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Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 27 19 6 2 64-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 5 3 62-27 62
3
 Арсенал 27 19 4 4 68-23 61
4
 Астон Вилла 27 17 4 6 59-37 55
5
 Тоттенхэм 26 15 5 6 55-39 50
6
 МЮ 27 14 2 11 37-39 44
7
 Вест Хэм 27 12 6 9 43-47 42
8
 Ньюкасл 27 12 4 11 57-45 40
9
 Брайтон 27 10 9 8 49-44 39
10
 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40-43 38
11
 Челси 26 10 6 10 44-43 36
12
 Фулхэм 27 10 5 12 39-42 35
13
 Борнмут 26 8 7 11 35-47 31
14
 Кр. Пэлас 27 7 7 13 32-47 28
15
 Брентфорд 27 7 5 15 39-50 26
16
 Эвертон 27 8 7 12 29-37 25
17
 Нот. Форест 27 6 6 15 34-49 24
18
 Лутон Таун 26 5 5 16 37-54 20
19
 Бернли 27 3 4 20 25-60 13
20
 Шеффилд Юн. 27 3 4 20 22-72 13
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.03 15:30
МЮ – Эвертон
 - : -
9.03 18:00
Борнмут – Шеффилд Юн.
 - : -
9.03 18:00
Кр. Пэлас – Лутон Таун
 - : -
9.03 18:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
9.03 20:30
Арсенал – Брентфорд
 - : -
10.03 16:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.03 17:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
10.03 17:00
Вест Хэм – Бернли
 - : -
10.03 18:45
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
11.03 23:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 18 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 24 1 7
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