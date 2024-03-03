«Манчестер Сити» на своем поле встретится с «Манчестер Юнайтед» в 27-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 3 марта. Матч пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум» в Манчестере (Англия) и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 26 туров АПЛ команда Хосепа Гвардиолы набрала 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Красные с 44 баллами идут на 6-м месте в чемпионате Англии.

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