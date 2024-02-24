Тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» будет выступать без Хойлунда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал повреждение форварда манкунианцев Расмуса Хойлунда.

23 февраля стало известно, что 21-летний датчанин выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы.

«Мы проработали другие варианты, как заполнить это место и поступить в тот момент, когда Расмус Хойлунд будет недоступен. У нас в составе есть варианты», — цитирует тен Хага The United Stand.

В текущем сезоне в активе Хойлунда 13 голов и 2 результативные передачи в 30 матчах во всех турнирах. Форвард забил 8 мячей в 9 последних матчах.