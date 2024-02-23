Хойлунд выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд получил мышечную травму, сообщает пресс-служба клуба.

21-летний футболист выбыл из строя на 2-3 недели.

В текущем сезоне датский футболист сыграл за «МЮ» 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.